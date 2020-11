Qualifications pour l’Euro U21: Raskin et Vanzeir repris par Jacky Mathijssen

Jacky Mathijsen a annoncé vendredi la liste des 22 joueurs appelés pour le match déterminant en vue de la qualification de l’Euro U21, en Bosnie-Herzégovine le mardi 17 novembre (18h15) à Sarajevo. Le sélectionneur des Espoirs belges n’a toujours pas digéré la défaite du 13 octobre en Moldavie (1-0). Les Belges sont désormais 2es du groupe 9 avec 13 points derrière l’Allemagne (15). Les vainqueurs des neuf groupes et le meilleur 2e sont qualifiés pour la phase finale. Les huit autres deuxièmes, place que la Belgique est assurée d’obtenir, joueront un barrage pour attribuer les quatre dernières places. « Tout est encore possible mais on a laissé passer la ‘manière simple’. Il va falloir passer par la ‘manière difficile’. »