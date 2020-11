Antonio Munoz Molina: l’invitation au voyage

Antonio Muñoz Molina a déjà été doté de nombreux prix, dont le prix Prince des Asturies en Espagne et le Fémina étranger. Le Médicis étranger récompense son dernier livre, Un promeneur solitaire dans la foule, paru en espagnol en 2018. Muñoz Molina est un écrivain de 64 ans qui a publié près d’une vingtaine de romans, de recueils de nouvelles et de journaux. Et c’est un marcheur. Un marcheur urbain. Toute sa vie, il a parcouru les villes où il a vécu : Madrid, New York, Paris, Lisbonne. Il marche, sans but, mais à l’écoute de la vie, de la ville, de ses habitants, de ses décors, de ses publicités, de ses slogans…