Cette semaine, le journal français Le Parisien a révélé que la Confédération européenne de football (UEFA) étudie actuellement la possibilité d’organiser le championnat d’Europe des nations de l’année prochaine dans un seul pays. La Russie est présentée comme un pays d’accueil possible.

Selon le format actuel, l’Euro 2020 devrait être organisé dans douze villes et autant de pays différents. L’été dernier, la crise du coronavirus a reporté le tournoi à l’été 2021 (11 juin-11 juillet).

La deuxième vague de Covid-19 actuellement en Europe fait craindre que la situation ne soit pas réglée à ce moment-là. Les vingt-quatre sélections parcourant l’Europe, avec dans leur sillage les médias et éventuellement des supporters, semble un scénario de plus en plus improbable chaque jour.