«La crise peut être une belle vitrine des compétences pour la profession»

Cécile Dury, directrice de la catégorie paramédicale de la Henallux (Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg).

Le nombre d’inscrits en soins infirmiers est en baisse. Qu’en est-il cette année ?

On n’a pas encore le décompte exact pour 2020/2021. Mais c’est vrai qu’en 2015, on avait encore plus de 4.000 inscrits en première année dans l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie Bruxelles. En 2019, ils n’étaient plus que 2.936. Ça représente une baisse de 27 %. Pour cette année, il semblerait toutefois que les choses se stabilisent. C’est le cas chez nous en tout cas, on a même une légère augmentation.