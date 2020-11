Elections sociales - Compliqué de passer au vote par correspondance à la dernière minute, selon SD Worx

Alors que le temps de consultation pour organiser les élections sociales a été prolongé par le parlement jeudi dernier, les employeurs s'affairent à la préparation de ces élections, que le deuxième confinement a chamboulé. Opter pour le vote par correspondance en dernière minute s'avère toutefois difficile en raison de "la complexité et du calendrier strict", avertit vendredi le prestataire de services RH, SD Worx.

En raison de la pandémie de Covid-19, les élections des conseils d'entreprises et des Comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT), qui auraient dû avoir lieu au printemps dernier, ont été reportées. Elles se tiendront entre le 16 et le 29 novembre.

Selon SD Worx, 80% des entreprises les organisent pendant la première semaine disponible. La prolongation du délai de consultation entre les partenaires sociaux pour l'organisation de ces élections n'a été votée que jeudi dernier. Résultat: il ne restait généralement que sept jours calendrier pour consulter et préparer d'éventuels ajustements.

Un employeur qui déciderait maintenant, en concertation avec les syndicats, "d'augmenter la possibilité de vote par correspondance" aurait "du mal à trouver un soutien, si peu de temps avant les élections", souligne SD Worx.

Selon le prestataire de services RH, qui "soutient un tiers des entreprises", la capacité maximale du vote par correspondance est atteinte chez lui, avec 120.000 électeurs pour cette modalité de vote, "du jamais vu".