Matches reportés en D1A et D1B: les nouvelles dates seront fixées lundi

Les matches reportés pour cause de coronavirus s’enchaînant, le classement devient illisible, tant en D1A qu’en D1B. Mais on y verra beaucoup plus clair, dès lundi, sur les perspectives de rattrapage.

1. Antwerp-Standard potentiellement menacé

Avant de se pencher sur les dates des matches déjà reportés, on précisera que la rencontre Antwerp-Standard prévue ce dimanche pourrait être reportée, si jamais le club liégeois en faisait la demande, au cas où il aurait au moins sept joueurs positifs (on en dénombrait six en début de semaine : Laifis, Fai, Sissako, Pavlovic, Shamir et Tapsoba). Ce serait évidemment pareil si sept Anversois étaient positifs, et le match La Gantoise-Anderlecht serait également compromis si sept Gantois étaient atteints. En fait, les joueurs des trois clubs européens ayant joué jeudi (le Standard, l’Antwerp et La Gantoise) ont été testés ce vendredi et les résultats ne seront connus que ce samedi…