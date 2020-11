Etats-Unis: le taux de chômage baisse plus que prévu en octobre, à 6,9% (2)

Le taux de chômage a baissé aux Etats-Unis plus qu'attendu en octobre, et s'établit à 6,9%, a annoncé vendredi le département du Travail alors que le pays attend toujours de connaître le nom de son nouveau président, entre Donald Trump et Joe Biden.