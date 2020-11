Coronavirus - Berlin prolonge jusqu'à mi-2021 ses aides aux PME

Ce dispositif, qui avait été mis en place au printemps pour soutenir le tissu économique, devait initialement expirer à la fin de l'année. Il est prolongé "jusqu'au 30 juin 2021" et sera désormais disponible aussi pour les indépendants et les entreprises jusqu'à 10 salariés, selon un communiqué des ministères des Finances et de l'Économie.

"Les effets de la pandémie sont plus importants et plus longs que ce que nous avions prévu et espéré au milieu de l'année", a noté le ministre de l'Économie Peter Altmaier pour expliquer cette prolongation.

Le dispositif de prêts garantis par la banque publique de développement KfW, en place depuis le 23 mars, est l'un des instruments du vaste plan de sauvetage de plusieurs centaines de milliards d'euros adopté par Berlin pour atténuer le choc économique de la pandémie.banque publique

La KfW a indiqué vendredi avoir reçu plus de 95.000 demandes d'aide, traitées à 99% pour un volume total de près de 46 milliards d'euros.