Roberto Martinez a dévoilé sa dernière liste de l’année 2020. Si on pointera la première présence de Charles De Ketelaere, c’est la présence des tauliers comme Courtois, Eden Hazard et Lukaku qui donnent fière allure à une sélection belge qui tentera d’obtenir son ticket pour le « Final Four » de la Nations League.

Comme en octobre, les Diables rouges disputent trois rencontres en ce mois de novembre. Un amical contre la Suisse (le 11) pour voir à l’œuvre les jeunes et les remplaçants suivi de deux matchs décisifs en Nations League contre l’Angleterre (15) et le Danemark (18). Trois matchs programmés à Louvain et pour lesquels Roberto Martinez disposera de ses forces les plus vives. Un changement par rapport aux deux derniers rendez-vous.

1.