Jan Mulder: « Vincent Kompany aura toujours plus de crédit qu’un autre, et c’est mérité! »

À 75 ans, Jan Mulder porte toujours un regard attentif sur le Sporting d’Anderlecht qu’il a connu en tant que joueur entre 1965 et 1972. L’analyste néerlandais est persuadé que Vincent Kompany réussira au RSCA. Il faut juste s’armer de patience…

Jan Mulder, légende vivante du Sporting et fin analyste du foot belge. - Mathieu Golinvaux

Jan Mulder n’a pas attendu la pandémie de Covid-19 pour être touché par un virus. « Le football, c’est un microbe que vous avez en vous et qui est incurable », explique le septuagénaire dans un de ses nombreux éclats de rire ce jour-là. Toujours bon pied, bon œil, Jan Mulder. En atteste, les trois heures de route qu’il fait jusqu’à trois fois par semaine entre son domicile de Groningen et les studios d’Anvers où il officie comme consultant pour la chaîne « Vier ». Quelques heures après avoir vu le Borussia Dortmund avec un excellent Axel Witsel en défense centrale se balader en Venise du Nord, l’ancien attaquant s’est penché sur l’état du Sporting d’Anderlecht. Son Sporting. L’un de ses deux grands amours – l’autre étant l’Ajax – occupe toujours une place importante dans son cœur. Quand il évoque le RSCA, l’émotion est palpable. Les traits d’humour aussi. Le tout dans un français impeccable appris et pratiqué du côté de Saint-Guidon mais également au cœur de la vie nocturne bruxelloise.