Musiciens, derniers jours pour vos projets!

Ne dites plus « Belgian Music Fund » mais bien « Fund Belgian Music ». Pour le reste, l’initiative lancée en juin par les deux fédérations de musiciens Facir et Galm, par Sabam for Culture et Playright + (avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin) tient ses promesses : le fonds de solidarité a lancé à la mi-octobre son premier appel à projets, et il vient à échéance la semaine prochaine.

En clair, tous les musiciens/musiciennes, qu’ils soient auteurs, autrices ou interprètes, peuvent prétendre à un coup de pouce financier, pour autant qu’ils puissent établir qu’ils ont dû annuler des activités à cause du coronavirus (concerts, enregistrements, sorties, événements promotionnels, etc.) et qu’ils disposent aujourd’hui d’un « plan B », un projet de relance de ces activités manquées.