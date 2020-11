Anderlecht pourrait tirer profit de sa fraîcheur

Après deux succès contre Courtrai et l’Antwerp, le Sporting tentera la passe de trois à la Ghelamco Arena. Ce serait une première cette saison. Et le déplacement en terres gantoises permet d’y croire. Gand patauge en championnat – 12 sur 33 – tout en ayant les jambes lourdes après ses rencontres d’Europa League.

C’est le monde à l’envers. Historiquement, dans les couloirs de Neerpede, on se demandait comment on pouvait endiguer la fatigue des joueurs qui accumulaient les rencontres en championnat et en Coupe d’Europe. Un rythme très dense avec de nombreuses périodes où les Bruxellois jouaient deux matches par semaine sans avoir l’occasion pour certains cadres de pouvoir souffler. Mais, pour la deuxième saison consécutive, le calendrier du Sporting n’est pas aussi chargé en cette saison automnale. La faute évidemment à deux exercices conclus sans ticket pour une compétition continentale. Retrouver le parfum des matches du milieu de semaine et la petite musique qui va avec, c’est l’objectif principal d’Anderlecht dans les mois à venir. Pour le bien des finances mais également pour retrouver le lustre d’antan.