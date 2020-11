Pierre Kroll au «Soir»: «Le monde tourne en rond et ne tourne pas rond»

Entre réchauffement climatique, confinement, déconfinement et reconfinement, il n’y a plus de saisons ni de Jeux olympiques. Pierre Kroll gomme les aiguilles du réveille-matin pour nous dessiner des heures à sourire.

entretien

Pour chasser l’absurdité de la vie et de la politique de nos têtes, Pierre Kroll a été relire Boris Vian. Le poète lui a rappelé que le temps était précieux et qu’il ne fallait pas le perdre, surtout dans une année où plus rien ne tourne rond. Grâce à Vivaldi, un revenant dont la naissance, à Venise, avait provoqué un tremblement de terre, la Belgique a formé un gouvernement. Entre-temps, Albert II a fini par ouvrir à Delphine. Annie Cordy est morte. Donald Trump court toujours et le coronavirus est revenu par la fenêtre, en même temps que Georges-Louis Bouchez.

Allô, Pierre Kroll ?