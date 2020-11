Le chômage temporaire repasse en mode «corona» pour tous

A la rentrée, différents régimes de chômage temporaire avaient été réinstaurés. C’est terminé : chaque travailleur à l’arrêt bénéficiera du chômage temporaire pour cause de force majeure « corona ».

On est très content, se félicite Pierre-Frédéric Nyst (UCM). Cela figurait dans notre cahier de revendications. Nous voulions un retour à la case départ, comme en mars, car cela touche davantage de gens aujourd’hui. »

Cette situation, c’est celle du chômage temporaire. Depuis septembre, le gouvernement fédéral avait réinstauré différents types de chômages. Le chômage technique « classique » et le chômage temporaire pour cause de force majeure corona. Un retour en arrière administratif qui avait contraint les caisses de chômage à réintroduire de nouveaux dossiers pour des milliers de salariés à l’arrêt. Avec, à la clé, une surcharge de travail administratif et un retard dans le paiement d’une petite minorité d’allocations de chômage.