Troisième victoire pour Magnus Cort Nielsen et pour EF Pro Cycling sur le Tour d’Espagne: «Je ne m’y attendais pas»

Déjà vainqueur de deux étapes en 2016, le Danois Magnus Cort Nielsen a décroché un troisième succès au Tour d’Espagne cycliste mais aussi le troisième de son équipe EF Pro Cycling dans cette édition après Michael Woods et Hugh Carthy.

« Je ne m’y attendais pas du tout », a déclaré Cort Nielsen. « Il y a quelques semaines, j’ai été contaminé au coronavirus et voilà que je gagne une étape de la Vuelta. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi de m’imposer après ma maladie. C’était une saison très étrange où nous sommes restés à l’arrêt pendant longtemps avant de reprendre la compétition. Je retrouvais lentement la forme quand je suis tombé malade et que j’ai dû arrêter le vélo pendant un certain temps. J’ai repris l’entraînement trois semaines seulement avant le début de la Vuelta. Heureusement, j’ai obtenu le feu vert des médecins pour participer à cette course. »