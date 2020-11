Les cadres du Standard aux abonnés absents

Si le contexte sanitaire n’épargne pas le Standard et explique en partie ces dernières semaines compliquées, les difficultés rencontrées par les joueurs phares du noyau interpellent également de plus en plus

Avant de se déplacer à l’Antwerp, le Standard pointe à la troisième place d’un classement de D1A tout de même encore peu lisible. Pourtant, le club liégeois ne donne pas satisfaction ces dernières semaines, entre ses déboires européens et ses deux dernières prestations mitigées en championnat, à Saint-Trond et contre Ostende. « Pour moi, il ne faut pas tirer de conséquences trop négatives en ce moment. Le contexte n’aide certainement pas et, dans celui-ci, l’éclosion de jeunes joueurs comme Balikwisha et Raskin est un vrai point positif », juge l’ancien Standardman, Guy Vandersmissen.