Jan Mulder: «Witsel, la solution aux problèmes défensifs des Diables»

S’il s’est pas mal épanché sur le Sporting d’Anderlecht, Jan Mulder a également son opinion sur les Diables rouges qu’il suit assidûment et pour lesquels il est également consultant. Et comme à chaque fois, l’avis du Néerlandais est tranché. Que ce soit sur ses joueurs préférés au sein de l’équipe nationale, les objectifs des Diables à l’Euro ou la surcharge du calendrier où Jan Mulder prend fait et cause pour les joueurs.

L’Euro 2021

« Il y a un seul objectif pour les Diables rouges à l’Euro : gagner. Que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, on pointe la Belgique comme une favorite du tournoi. Mais ce n’est pas le ressentiment des Belges. C’est dans l’ADN de la Belgique de ne pas croire à la victoire. »