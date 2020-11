Sanctions contre la Biélorussie: Loukachenko confiné hors UE

Le président de Biélorussie Alexandre Loukachenko, son fils Viktor et treize autres responsables de la répression menée dans ce pays ont été officiellement ajoutés vendredi à la « liste noire » des personnes sanctionnées par l’UE.

Les sanctions de l’Union européenne contre le président biélorusse Loukachenko sont entrées en vigueur vendredi, avec la publication au Journal officiel (J.O.) de la décision officialisée mercredi par les Etats membres (Le Soir de mardi). Quatorze autres caciques du régime jugé illégitime par les Vingt-Sept sont également sanctionnés, dont le fils de l’autocrate, Viktor Loukachenko, conseiller à la sécurité nationale.

Une première salve de sanctions avait déjà été imposée début octobre contre d’autres responsables, notamment le ministre de l’Intérieur. Au total, ce sont 59 individus qui ne peuvent désormais plus mettre le pied dans l’UE, où leurs biens ont été saisis avec effet immédiat (biens immobiliers, comptes bancaires, actifs de sociétés contrôlées par la personne sanctionnée). Et les Européens ne peuvent plus mettre de fonds à leur disposition.