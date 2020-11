Diogo Jota, la variable folle de Liverpool

La vitesse implique souvent la précipitation qui finit par transformer la première en un défaut, à l’avilir. Diogo Jota, la nouvelle sensation d’Anfield, se déplace à merveille sur la frontière entre les deux. Avec une justesse, une coordination psychomotrice réglée au millimètre, à la milliseconde. Et bien que Jürgen Klopp n’ait pas voulu précipiter son intégration, le distillant çà et là à ses premières semaines, le Portugais de 23 ans a également surpris par la rapidité de son imbrication dans les rouages rouges. Avec le recul de ses prestations cependant, cette réussite fulgurante tombe sous le sens : Diogo Jota est fait pour ce Liverpool et vice versa. Alors, la volonté du technicien allemand de saisir l’opportunité – Jota n’était plus en odeur de sainteté auprès de son compatriote, Nuno Espírito Santo – ne reposait pas que sur une simple intuition.