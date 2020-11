Le budget: entre 500.000 et… 15 millions d’euros!

Ils n’ont pas trouvé plus petit comme fourchette : entre 500.000 et… 15 millions d’euros ! Voilà ce que coûte un Vendée Globe, si l’on recoupe les témoignages de différents acteurs du monde de la voile. Bien sûr, ces chiffres sont le résultat d’une équation à multiples inconnues : bateau compris ou pas, amortissement sur 3 ans ou plus, courses de préparation incluses ou non, etc.

Et au bout du compte, une réalité économique qui permet de concrétiser ou de couler chaque projet, avec aux deux extrémités de la flotte, deux réalités : quelques cadors qui jouent les premières places à coups de budgets qui semblent « sans limite » ; et en queue de peloton, un paquet de marins qui avant de penser « voilier », sortent les rames et s’embarquent dans une fameuse galère nommée « chasse-au-pognon » – incontournable avant d’envisager le moindre départ.