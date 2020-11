Les conseils de Kroll pour maîtriser les six règles d’or contre le coronavirus: les rassemblements

On se souvient des images de la place Flagey, noire de monde aux premières lueurs de l’été. Les experts avaient déjà dénoncé ces rassemblements, alors que le pays était en plein déconfinement. Plus de quatre mois plus tard, la situation sanitaire est tout autre et les rassemblements ont été en grande partie interdits.

Le virus raffole de ces événements populaires. Dans ces circonstances, la distance de sécurité est difficilement respectée, le masque est rapidement oublié et le covid-19 peut s’éparpiller. Ce qu’il faut à tout prix éviter. D’autant plus qu’à cette période de l’année, la plupart des rassemblements se font à l’intérieur, ce qui participe à la propagation du virus, bien présent chez nous depuis plusieurs semaines.