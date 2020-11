Tests coronavirus au Standard: pour Fai et Laifis, cela paraît un peu tôt

Tous les joueurs liégeois ont été à nouveau testés, vendredi sur le coup de 11 heures, en ce compris les six éléments déclarés positifs avant le rendez-vous d’Europa League à Poznan, à savoir Collins Fai, Kostas Laifis, Eden Shamir, Damjan Pavlovic, Abdoul Fessal Tapsoba et Moussa Sissako. Les procédures en vigueur aux niveaux belge et européen n’étant pas les mêmes et offrant parfois des résultats étonnants, l’un ou l’autre de ces joueurs pourrait repasser négatif et donc être apte à effectuer dimanche le déplacement à l’Antwerp.

Les cas les plus problématiques concernent Fai et Laifis, testés positifs lundi et pour qui il semble vain d’espérer déjà une sortie de quarantaine. Avec, pour les deux défenseurs du Standard, une autre implication puisque cela voudrait dire que, la semaine prochaine, Fai ne rejoindra pas, malgré sa convocation, la sélection du Cameroun, pas plus que Laifis ne s’alignera avec Chypre.