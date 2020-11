Joris Kayembe après le partage de Charleroi à Malines (3-3): «On a commis des erreurs qui ont fait mal»

Interrogé au micro d’Eleven Sports au terme du match nul entre Malines et le Sporting Charleroi à l’occasion de la 12e journée de championnat, Joris Kayembe a insisté sur les détails qui ont fait basculer la rencontre. « Ça s’est joué à des détails aujourd’hui. On n’a pas trop bien commencé la rencontre, mais on est rentré dedans en deuxième mi-temps. On a affiché une bonne mentalité, on sentait qu’on avait le dessus mais on a commis des erreurs qui ont fait mal », a déclaré le défenseur de Charleroi.