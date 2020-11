Karim Belhocine déçu après le match nul du SC Charleroi face à Malines: «Je pense qu’on aurait pu gagner le match»

Au micro d’Eleven Sports après le match nul du Sporting Charleroi en déplacement à Malines, Karium Belhocine a affiché quelques regrets : « J’ai en tête le fait que je pense qu’on aurait pu remporter le match », a-t-il expliqué, déçu. « Je pense aussi que Malines a mené au score et a fait de belles choses. On a bien réagi quand on était dans les cordes, ensuite on a mené au score mais malheureusement on n’a pas su prendre les trois points ».

Le coach carolo s’est tout de même montré satisfait de l’état d’esprit de ses troupes : « Chaque équipe a eu des temps forts aujourd’hui. C’est peut-être parce que je suis le coach de Charleroi, mais j’ai l’impression qu’on en a eu plus, pas sûr… Ils ont fait une bonne fin de première mi-temps, mais on a montré une belle réaction en deuxième période, je suis très content des joueurs et de leur réaction. Mais sur l’ensemble du match, on doit être plus constants pour gagner à l’extérieur ».