Premier League: Southampton prend la tête du classement après sa victoire face à Newcastle (2-0)

Auteurs de cinq victoires lors de leurs six derniers matches, les Saints ont pris la tête du classement, à égalité de points avec Liverpool.

Rapidement devant au score grâce à un but signé Che Adams (7e), les Saints ont tranquillement géré la rencontre avant de faire le break en fin match via Stuart Armstrong (82e).

Au classement, Southampton partage la tête avec Liverpool, malgré un match de plus disputé.

Dans l’autre rencontre du jour, qui opposait un peu plus tôt Brighton à Burnley, aucun but n’a été inscrit et les deux équipes se sont quittées sur un partage 0-0. Leandro Trossard n’était lui pas sur la feuille de match, à la surprise générale.