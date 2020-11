D1A: l’incroyable raté de Shamar Nicholson lors du partage du SC Charleroi à Malines (vidéo)

Le Sporting de Charleroi a concédé le match nul ce vendredi sur la pelouse de Malines, et Shamar Nicholson s’est offert le raté de la soirée, et peut-être même du week-end. Alors que les Zèbres étaient menés 2-1 et poussaient dès le retour des vestiaires, l’attaquant jamaïcain a été idéalement servi par Morioka et n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets, mais sa frappe est finalement passée au-dessus de la cage de Coucke.

Au final, le Sporting est parvenu à reprendre l’avantage (3-2), mais s’est fait rejoindre suite à un penalty concédé en fin de rencontre.