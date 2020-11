Coronavirus: les Etats-Unis enchaînent les records quotidiens

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 127.000 cas positifs au coronavirus en 24 heures vendredi, un record de contaminations pour le troisième jour consécutif, selon un comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays a recensé précisément 127.021 nouveaux cas entre jeudi et vendredi, selon un relevé effectué à 20H30 locales par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu. Dans le même temps, 1.149 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde.

Si le nombre de morts déplorés chaque jour est loin d’être remonté aux niveaux atteints au printemps, c’est le quatrième jour consécutif que le pays enregistre plus de 1.000 décès quotidiens, ce qui n’était pas arrivé depuis août. Les Etats-Unis recensaient au total vendredi soir plus de 236.000 décès depuis le début de la pandémie, et 9,7 millions de cas.