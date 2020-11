Dans un entretien accordé à nos confrères de SudPresse, le commissaire coronavirus Pedro Facon révèle avoir été mandaté par le Comité de concertation pour préparer la stratégie de de sortie du reconfinement annoncé la semaine dernière. Et d’annoncer la couleur : «La stratégie devra être phasée, balancée et conditionnée. Quand on passera de la phase 4 à la phase 3 du baromètre, on ne va pas immédiatement adopter les mesures qui correspondront à cette phase ».