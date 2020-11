Eden Hazard: mais quand cela va-t-il s’arrêter?

Son rêve de gamin tourne tout doucement au cauchemar. Cristiano Ronaldo lui aurait-il jeté un sort parce que le Belge a endossé ce mythique numéro 7 au Real Madrid ? Plus sérieusement, rien ou presque rien ne tourne vraiment rond pour le Belge depuis qu’il a signé au Real Madrid. Malédiction, poisse, scoumoune, rien n’épargne Eden. Le Hazard élastique de Chelsea serait aujourd’hui fragile comme le verre.

Après les blessures à répétition, les critiques sur son manque d’efficacité et sur son manque d’impact sur le jeu madrilène, le Belge avait répondu de la plus belle manière en inscrivant un splendide but face à Huesca le week-end dernier.

Aujourd’hui, c’est ce satané coronavirus qui le freine dans son retour.

« Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout et les malchanceux, ceux à qui tout arrive », soulignait le dramaturge français Eugène Labiche.