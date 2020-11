MotoGP d’Europe: Pol Espargaro en pole à Valence, Mir devant Quartararo

« Dans le dernier tour je me suis dit +c’est tout ou rien+ et même si c’était difficile je l’ai fait», a déclaré Espargaro qui obtient ainsi sa 2e pole position de la saison mais n’a encore jamais remporté de course en MotoGP.

Le leader du championnat, l’Espagnol Joan Mir (Suzuki), s’élancera lui de la 5e place sur la grille, juste derrière le Français Johann Zarco (Ducati-Avintia).

Le Japonais Takaaki Nakagami (Honda-LCR) a terminé 3e des qualifications qui se sont déroulées sur une piste encore humide.

Mir et Quartararo sont séparés par 14 points au classement du championnat alors qu’il reste trois épreuves à courir.