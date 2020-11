Bundesliga: le Bayern Münich encore trop fort pour le Borussia Dortmund et ses Belges lors du ‘Klassiker’ (2-3, vidéos)

Le Bayern Munich a remporté le Klassiker à Dortmund 2-3 programmé samedi lors de la 7e journée du championnat d’Allemagne. Le Borussia a ouvert la marque par Marco Reus (45e) mais David Alaba (45e+4), Robert Lewandowski (48e) et Leroy Sane (80e) ont fait basculer la rencontre malgré un sursaut d’Erling Haaland (82e).

Chez les Borussen, Thomas Meunier et Axel Witsel étaient titulaires et Thorgan Hazard est monté au jeu (69e). Au classement, le Bayern se hisse à la première place (18 points) et Dortmund est 3e (15 points).

Au coup d’envoi, Dortmund présentait la meilleure défense (2 buts encaissés) et le Bayern la meilleure attaque (24 buts marqués) et c’est donc le Bayern qui s’est procuré une première occasion avec Lewandoswki, qui a tiré dans le petit filet extérieur (1re). Dortmund a répondu par Haaland, qui a donné le ballon en retrait à Reus mais Manuel Neuer s’est interposé (3e). La première grosse occasion a été pour Munich sur une tête de Leon Goretzka que Roman Burki a repoussée sur sa ligne d’un joli réflexe (14e).