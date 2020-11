Par Marine Buisson , Kessava Packiry et (avec Kessava Packiry, correspondant à New York)

Portrait

We did it. We did it Joe ! » Kamala Harris, immense sourire, interrompt son footing pour s’extasier au téléphone auprès de son président. Huit secondes de vidéo, relayées par la fraîchement élue vice-présidente sur les réseaux sociaux qui ont instantanément fait le tour du monde. Huit secondes qui font entrer Harris dans la légende.