Kamala Harris, la première femme à devenir vice-présidente des Etats-Unis

La sénatrice californienne et ancienne procureure de 55 ans est coriace et, surtout, est une Afro-Américaine.

Le suspense est levé : Joe Biden est élu président des Etats-Unis et Kamala Harris, 55 ans, sa colistière deviendra la première vice-présidente de l’histoire des Etats-Unis. Elle pourrait aussi occuper la fonction suprême si le démocrate venait à lâcher la fonction en cours de mandat, pour des raisons de santé : Joe Biden aura en effet 78 ans lors de son investiture en janvier, ce qui en fera le plus vieux président américain à entrer en fonction.

Favorite des sondages

Sénatrice californienne depuis 2016, Kamala Harris figurait en tête des sondages pour former un duo avec Joe Biden. Ancienne candidate à la primaire démocrate également, elle s’était frotté à Joe Biden, et parfois violemment. Pas rancunier, Joe Biden a visiblement vu en elle la personne la plus adéquate pour l’accompagner vers les marches de la Maison Blanche.