Le Standard a dévoilé sa sélection pour la rencontre de dimanche à 13h30 face à l’Antwerp et deux noms manquent à l’appel.

On s’étonne en effet de ne pas voir Mehdi Carcela et Obbi Oularé parmi les joueurs sélectionnés par Philippe Montanier. Aux dernières nouvelles, aucun des deux joueurs n’est blessé.

L’entraîneur du Standard pourra en revanche compter sur Abdoul Fessal Tapsoba, Konstantinos Laifis et Damjan Pavlovic qui ne sont donc plus positifs au Covid-19. Eden Shamir et Collins Fai sont quant à eux toujours absents de la sélection.