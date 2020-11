Dix buts et un partage complètement fou pour le Beerschot et Courtrai (5-5)

Courtrai prenait un départ idéal dans la rencontre et menait déjà 2-0 après 8 minutes de jeu après des buts de Jonckheere (2e) et Selemani (8e). Pris à froid, le Beerschot réagissait en fin de première période et réduisait l’écart via Pierre Bourdin (39e).

Après la pause, le Beerschot inversait la tendance en l’espace de 60 secondes. Holzhauser égalisait sur penalty (49e) puis Tissoudali donnait l’avance aux Anversois. La rencontre s’emballait et Courtrait égalisait sur un penalty transformé par Mboyo (57e).

Les ’Kerels’ reprenaient ensuite l’avance grâce à Gueye (68e) mais le Beerschot trouvait une nouvelle fois les ressources pour égaliser. Le coup franc de Holzhauser frappait la transversale mais Bourdin avait bien suivi pour planter le 4-4 (74e).