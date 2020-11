Le PSG assure contre Rennes (3-0) avec un très bon Di Maria, Doku joue 79 minutes

Le Paris SG a retrouvé de l’allure, en battant Rennes (3-0) au Parc des Princes samedi en Ligue 1, trois jours après sa défaite à Leipzig en Ligue des champions. L’entraîneur Thomas Tuchel respire, et avec lui un club qui se prépare à un retour de trêve sous pression. Dans les rang de Rennes, Jérémy Doku était titulaire et a été remplacé à la 79e minute.

Gagner est le meilleur remède aux jours difficiles, Tuchel le sait bien, lui qui oppose sa belle série de victoires en Championnat aux critiques nées d’un départ compliqué en Coupe d’Europe.

Face aux Bretons, son équipe a enchaîné un 8e succès consécutif en L1 qui la conforte en tête du classement, soit un argument de plus pour lui pour défendre son poste, où il semblait de plus en plus isolé.

Ses joueurs ne l’ont pas lâché, en livrant une performance soignée, efficace, enjolivée par les réalisations de Moise Kean (11e) et Angel di Maria (21e, 73e) qui lui ont permis de vivre une soirée plutôt tranquille.

Le cauchemar vécu en 2e période à Leipzig (2-1) est oublié, mais de nouvelles blessures vont l’empêcher de rêver trop haut: les sorties en boitant d’Idrissa Gueye (13e), Thilo Kehrer (36e) et Kean (60e) lui rappellent l’étroitesse actuelle de son effectif.