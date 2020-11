Liga: l’Atlético bat Cadix et garde le rythme en tête de Liga grâce à Joao Felix et Suarez (4-0, vidéos)

Luis Suarez et Joao Felix - EPA

Une victoire qui lui permet de revenir à hauteur de la première place de la Real Sociedad, qui compte un match de plus et qui doit affronter dimanche Grenade, décimé par les cas de nouveau coronavirus.

Diego Simeone a fait confiance à la jeunesse, et il a eu bien raison : Joao Felix (20 ans), qui réalise un début de saison canon (avec six buts en dix matches toutes compétitions confondues) a ouvert le score de la tête, sur un centre parfait de Marcos Llorente, et a doublé la mise en fin de match (90e) pour devenir co-meilleur buteur de Liga.

Et ce même Llorente (25 ans), appelé pour la première fois avec par Luis Enrique au sein de la Roja, a été très présent au pressing, à la récupération d’un ballon dans la surface adverse, pour offrir le but du 2-0 aux Madrilènes... Même si ces deux buts ont été facilités par deux grosses erreurs du gardien argentin Jeremias Ledesma.