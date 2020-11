Lutte contre le terrorisme: le ministre de la Justice veut davantage d’infiltration sur les réseaux sociaux

Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a plaidé dimanche pour une révision « le plus rapidement possible » de la loi de 1998 sur les services de renseignement pour donner la possibilité aux agents de la Sûreté de l’État d’infiltrer les réseaux sociaux pour mieux combattre le terrorisme.

« On va changer la loi (organique des services de renseignement et de sécurité, NDLR) le plus rapidement possible », a-t-il affirmé lors de l’émission C’est pas tous les jours dimanche sur la chaîne de télévision privée RTL-TVI, confirmant des propos tenus lors d’une interview publiée samedi par le journal La Libre Belgique.

Selon M. Van Quickenborne, les agents de la Sûreté de l’État peuvent actuellement être actifs sous de fausses identités sur les réseaux sociaux. Mais leurs activités restent limitées. Ils ne peuvent pas, par exemple, ‘liker’ une publication suspecte.