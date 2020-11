Basket: Charleroi est fier de ses jeunes

Jeune, belge et sans complexe. Au Spirou, c’est devenu un leitmotiv ! « Ce virage était acté avant la crise sanitaire, mais elle l’a accéléré », confie Axel Hervelle, garant de cette nouvelle approche. Même s’il n’a pas officialisé sa reconversion, c’est en civil que le futur manager sportif a apprécié la première sortie du plus jeune effectif de l’histoire de Charleroi. Avec une moyenne de moins de 22 ans, le parti pris est assumé. « Il y aura des hauts et des bas. Ce ne sera pas facile. Mais on va essayer de grandir à chaque match : c’est le défi », explique Sam Rotsaert, le coach à la tête d’un staff taillé à la mesure du projet tant son assistant Fred Wilmot et le préparateur physique Gauthier Nicaise adhèrent aux mêmes valeurs.