Nations League: Marco Asensio remplace Ansu Fati avec l’Espagne

L’attaquant espagnol du Real Madrid Marco Asensio va remplacer au sein de la sélection nationale espagnole le jeune ailier du FC Barcelone Ansu Fati, convoqué mais qui s’est blessé samedi, a annoncé la Roja dimanche dans un communiqué.

Asensio rejoindra lundi le groupe espagnol en vue des rencontres aux Pays-Bas, mercredi en amical, puis en Suisse et contre l’Allemagne, les 14 et 17 novembre en Ligue des Nations.

Il s’agit du grand retour de Marco Asensio avec la Roja après plus d’un an d’absence : en septembre dernier, l’ailier du Real, 24 ans et 24 sélections, avait été appelé par Luis Enrique, mais il avait dû abandonner la sélection avant même d’avoir disputé le moindre match à cause d’un œdème repéré au genou gauche.