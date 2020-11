Arnaud Bodart réagit au partage à Anvers: «Pour une fois que le poteau nous aide!»

Tout n’a pas été rose pour les Rouches au Bosuil, loin de là. Les hommes de Montanier ont longtemps été dominés, avant de réagir et de faire jeu égal avec les ouailles de Leko. « Anvers a très bien commencé » ; réagit Arnaud Bodart au micro d’Eleven Sports. « Ils ont montré une bonne maîtrise, avec un pressing haut qui nous a étouffés. En début de deuxième mi-temps, il y avait encore trop de déchets dans notre jeu. »

Malgré tout, les Rouches sont parvenus à revenir dans cette rencontre, en mettant notamment plus d’intensité dans leur jeu. « Anvers a montré des signes de fatigue », poursuit le portier. « Nous, on a tenu à tout donner. On a ressorti le bloc, on a pressé plus, et ça a été bien plus facile. On a ensuite profité d’une phase arrêtée pour aller chercher ce point. »