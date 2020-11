Une très jeune équipe du Standard a résisté à l’Antwerp: «C’est le point du courage», selon le coach Montanier

Raskin, Pavlovic, Tapsoba, Siquet et Balikwisha : ce dimanche, sur les 14 joueurs utilisés par Philippe Montanier, 5 d’entre eux avaient 19 ans ou moins. Ajoutez à cela Bodart, Bastien et Bokadi, qui ne sont pas beaucoup plus vieux, et on comprend vite que la moyenne d’âge de ce Standard n’était pas très élevée. Presque au point de faire passer Dussenne et Lestienne pour des vétérans… « Ils sont plusieurs à faire leur trou », a réagi le dernier cité. « je suis très content pour eux, il faut qu’ils continuent. » D’autant plus que toute cette jeunesse n’a pas empêché les Liégeois d’arracher le partage au Bosuil, face à des éléments qui transpirent l’expérience, comme Mbokani, Refaelov ou De Laet, pour ne citer qu’eux.