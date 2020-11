Maxime Lestienne, élu homme du match Antwerp-Standard: «Celle-là, je ne pouvais pas la rater!»

Cela faisait plus de deux mois qu’il n’avait plus inscrit son nom dans la liste des buteurs, mais Maxime Lestienne a choisi le moment idéal pour sortir de sa boîte. À la réception d’une balle qui traînait dans la surface anversoise, bien aidé par le laxisme de la défense et une reprise de la tête non cadrée de Laifis, le Mouscronnois a sauvé les siens. « Je sentais qu’elle allait arriver là, c’est pour ça que je me suis fait oublier », réagit le principal intéressé au micro d’Eleven Sports. « Après, je reconnais que j’ai eu de la chance. Mais, celle-là, je ne pouvais pas la rater ! Même si je sais que j’en ai déjà raté des plus faciles, et que la finition n’est pas vraiment mon fort ces derniers temps… »