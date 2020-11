«Racine ou Harry Potter? Pourquoi pas les deux?»

L’autrice française Marianne Chaillan publie « In Pop We Trust », un livre qui réconcilie « Friends » et Heidegger, Kant et « La Casa De Papel ». Pour elle, la philo, c’est aussi sur Netflix.

entretien

La pop philosophie, Marianne Chaillan nous l’a enseignée dans sept livres déjà, dont La Playlist des philosophes, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres ou Harry Potter à l’école de la philosophie. Même jubilation et sentiment d’avoir tout compris dans ce dernier ouvrage où elle explique comment l’anneau de Gollum rappelle celui du berger de Gygès (dans la République de Platon) ou comment la série Orange is the new black nous fait réfléchir au sens de la justice en compagnie de Socrate et d’Aristote. Alors qu’à Marseille, elle a repris ses cours de philo qu’elle donne masquée à des auditoires bondés, elle nous confirme que Descartes, Arendt, Nietzsche ou Rousseau sont à portée de main.