Coronavirus – «La vie en pause, saison 2, jour 8»: la force

Samedi, il s’est passé un truc incroyable.

Non mais IN-CROY-AB-LE : Dark Vador a été vaincu.

De toutes les caricatures, les vidéos, les photos trafiquées et les mèmes qui ont circulé ce week-end sur la Toile, c’est le montage de Mark Hamill, l’acteur californien qui incarne Luke Skywalker dans Star Wars depuis 1977, qui remporte tous les suffrages.

Ce fervent opposant à Donald Trump a publié samedi soir sur Twitter et Instagram, alors que les médias américains annonçaient la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie, une image en trois parties illustrant les rebondissements politiques de ces dernières années aux Etats-Unis. On y voit le visage de Barack Obama en bleu, avec les mots « Un nouvel espoir » en 2008. Celui, écarlate, de Donald Trump : « L’empire contre-attaque » en 2016. Et Joe Biden enfin, vert et souriant dans : « Le retour du Jedi », 2020.