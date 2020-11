Les Belges veulent un monde d’après résolument plus solidaire face au coronavirus

Solidarité et durabilité arrivent en tête des mesures souhaitées pour faire face à la pandémie et tourner la page du coronavirus. Des attentes partagées par les Wallons, les Bruxellois et les Flamands, découvre-t-on dans le sondage commandé par le CNCD 11.11.11.

Pas moins de mille Belges, francophones et Flamands, jeunes et moins jeunes ont été appelés à répondre au sondage réalisé par Ipsos à la demande du CNCD 11.11.11 en collaboration avec la RTBF et Le Soir. Un tour d’horizon mené dans le cadre de l’opération 11.11.11. Après la justice fiscale mise en avant l’an dernier, place cette année à une campagne sur un « monde d’après, juste et durable ». Un monde qui rêve bien sûr de tourner la page du coronavirus. « Le débat autour de cette pandémie nous donne l’occasion de sonder le Belge sur toutes ces solutions proposées bien souvent par des gouvernements, l’Union européenne, l’OCDE ou des organisations internationales », souligne Arnaud Zacharie, le secrétaire général du Centre national de coopération au développement CNCD-11.11.11.