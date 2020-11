Joan Mir se rapproche du titre en MotoGP

À deux épreuves du terme, le fer de lance de l’équipe Suzuki affiche 37 points de plus que Fabio Quartararo (Yamaha) et son équipier Alex Rins. Dans ce sport mécanique où les clavicules et les côtes se fracturent à une cadence soutenue, on ne peut jurer qu’il succédera à Marc Marquez mais les astres semblent bien s’aligner.

Ce qui est amusant, c’est que ce pilote n’était jamais monté sur la plus haute marche du podium jusqu’à ce Grand Prix d’Europe. Il est vrai que l’homme, davantage comptable que flambeur, mise sur la régularité plutôt que le panache. Et si son équipier Alex Rins, leader jusqu’au dix-septième tour, ne s’était offert un petit écart de conduite, Mir se serait sans doute contenté de rester dans la chaleur du pot d’échappement de sa bécane.