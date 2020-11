Chris Froome quitte l’équipe Ineos: «Une histoire d’amour»

Christopher Froome a dit dimanche avoir vécu « une histoire d’amour » avec sa formation Ineos (ex-Sky), avec laquelle il a remporté quatre Tours de France et à laquelle il a fait ses adieux à l’issue de la 18e et dernière étape du Tour d’Espagne.

« C’est une histoire d’amour qui a duré 11 ans », a réagi le Britannique, vainqueur avec Sky, depuis devenue Ineos, des Tours de France 2013, 2015, 2016 et 2017, mais aussi du Tour d’Espagne 2011 et 2017 et du Giro 2018. En fin de contrat avec l’équipe britannique, il rejoindra la saison prochaine la formation Israel Startup Nation.

« C’était une journée émouvante, ma dernière journée avec l’équipe après 11 ans ensemble », a-t-il encore déclaré, lui qui était encore inconnu du grand public lorsqu’il avait signé avec Sky en 2010.