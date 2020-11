Roglic après son succès sur la Vuelta: «C’est beau de finir la saison comme ça»

Primoz Roglic s’est adjugé le 75e Tour d’Espagne dimanche à Madrid, remportant la Vuelta, dernière course de la saison cycliste 2020, pour la deuxième année de suite. Le leader slovène de la formation Jumbo-Visma est le premier coureur à réaliser cette performance depuis l’Espagnol Roberto Heras (lauréat en 2003, 2004 et 2005)

« On a tout simplement profité. C’était la dernière étape à surmonter et on l’a fait. C’est beau de finir la saison comme ça », déclare Primoz Roglic. « Je dis toujours que chaque victoire est belle. C’est très difficile de gagner. Donc il est difficile de comparer (avec 2019). Je suis tout simplement ravi d’avoir pu gagner et de finir la saison ainsi ».