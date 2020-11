5-5 entre Courtrai et le Beerschot: 10 buts en un match, une première depuis 15 ans

Depuis le début de la saison, les matches du Beerschot sont les plus spectaculaires, les Anversois présentant la singularité d’avoir à la fois la meilleure attaque du championnat (33 buts marqués, soit 5 de plus que le FC Bruges) et… la pire défense (30 buts encaissés, soit 3 de plus que Waasland-Beveren, qui a disputé deux matches de moins).

En douze journée, les hommes d’Hernan Losada n’ont tenu le zéro derrière qu’une fois (à… Bruges, victoire 0-1) et ont marqué à chaque match à l’exception de la réception du Standard (défaite 0-3). Samedi, à Courtrai (5-5), ils ont marqué cinq buts… mais n’ont pas gagné. Tout un symbole.

Avec dix buts inscrits, il s’agissait du match le plus prolifique en championnat depuis quinze ans et le succès 7-3 du FC Bruges face à Ostende. À l’époque Philippe Clement était joueur et avait planté trois buts pour les Blauw en Zwart.